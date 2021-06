Ifølge Hovudredningssentralen er det ikkje personskade.

Skipet har gått på grunn i Ellingsøyfjorden i Ålesund. Foto: Leiv-Erik Bondevik / NRK

Ifølgje NRK sin reporter på staden ligg båten med baugen i fjøresteinane, minst tre meter inn på land. Både politi, brannvesen og ein ambulanse er på staden. Politiet er om bord lasteskipet no.

Lasteskipet har gått på grunn i Ellingsøyfjorden i Ålesund. Foto: Leiv-Erik Bondevik / NRK

Politiet opplyser til NRK at det ikkje lenger er fare for liv og helse, og at det no er snakk om å konsentrere arbeidet rundt det å få båten av grunn.

Brannbåt er ved det grunnstøytte lasteskipet «Holmfoss» Foto: Leiv-Erik Bondevik / NRK

Det er ikkje synlege lekkasjar i Ellingsøyfjorden som ein følgje av grunnstøytinga.

Reiarlaget sitt ansvar

Det blir no reiarlaget sitt ansvar å berge båten, opplyser politiet.

Ein taubåt er på veg til lasteskipet for å trekke det av grunn.

Skipet heiter «Holmfoss» og er ein del av Eimskip-flåten. Det er snakk om et kombinert fryse- og containerskip.

Båten var ifølgje Marinetraffic.com på veg frå Rørvik i Trøndelag til Ålesund.