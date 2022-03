Lastebilsjåfør Mikkel Sande sat uvitande i bilen og snakka med ein kollega på telefon, då han plutseleg høyrde eit høgt smell og frontruta knuste. Bilen kom over i feil køyrefelt og då han stoppa kjende han at det var vått mellom beina.

– Eg forstod ikkje kva som hadde skjedd før eg såg isklumpen som låg der. Det var fullt med glasbrot. Og takluka var borte, seier Sande.

Det var is frå fjellsida som hadde dundra ned i bilen hans med stor fart. Isklumpen har kome inn gjennom takluka.

Ulykka skjedde ved Gråura på grensa mellom Møre og Romsdal og Trøndelag.

Det er glasbrot overalt inne i bilen. Foto: Roar Halten

Har hatt flaks

Lastebilsjåføren skalv i kroppen då han fekk varsla både naudetatane og arbeidsgivaren om ulykka.

– Eg såg kor flaks eg har hatt. Isklumpen var sikkert mellom 15 og 20 kilo. Eg trur ikkje eg er like heldig ein gong til, seier 47-åringen frå Vestnes, som kom frå ulykka utan skader.

Det var klokka 13.38 onsdag at politiet fekk melding om ulykka. Også operasjonsleiar Lars Berget ved Trøndelag politidistrikt seier at sjåføren har hatt flaks.

– Med isklump gjennom takluka har han vore heldig, seier Berget.

Lastebilsjåføren fekk sjølv varsla naudetatane. Han kom frå ulykka utan skader. Foto: Roar Halten

Skal ut på vegen att

Mikkel Sande køyrer strekninga ein gong eller to i månaden og har aldri tenkt at det er farleg å køyre her.

– Vi bur i Noreg og har mykje farlege vegar. Ein kan ikkje sitte og tenke slik som det, for då blir du gal, seier Sande.

Han blir sendt på rutinemessig sjekk til legevakta, men håper å vere tilbake på vegane att snart.

Vegtrafikksentralen og entreprenøren er på staden og vurderer vidare sikring av fjellsida.