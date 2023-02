Lastebilsjåfør dømt til fengsel

En yrkessjåfør er dømt til fengsel i åtte måneder etter en voldshendelse på Digerneset natt til 1. januar.

I skjerpende retning la retten vekt på at fornærmede lå på bakken, og svimte av voldshendelsen.

I dommen står det at det etter rettens syn bare er tilfeldigheter som førte til at saken ikke fikk et langt mer alvorlig utfall.

Dommen ble til slutt fengsel i åtte månedar uten vilkår, og mannen må betale sakskostnader på 3.000 kroner.