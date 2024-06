Lastebil skadet tunneltak

Politiet melder at Atlanterhavstunnelen er stengt. Årsaken skal være at en lastebil har tatt oppi installasjonen i taket på tunnelen. Entreprenør er på vei for å utbedre skadene, melder politiet som også er på vei til stedet. Ifølge veitrafikksentralen er det en høydemarkør som er påkjørt. Det er foreløpig uvisst hvor lang tid det vil ta å reparere skadene.