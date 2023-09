Lastebil og personbil kolliderte

Ein lastebil og ein personbil har kollidert i krysset mellom Romsdalsvegen og Industrivegen i Sunndal. Politiet opplyser at det berre er snakk om materielle skader. Det er noko kø på staden, men politiet trur at dette blir løyst opp raskt. Ambulansen er på staden for å sjå til dei involverte.