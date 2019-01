Politiet melder onsdag at de undersøker åstedet der en lastebil kjørte seg fast i ei gangbro. Ulykken skjedde like etter klokka 12.30. Det er ikke meldt om personskade.

– Det kan tyde på at det er ei kran på lastebilen som har tatt borti gangbroa slik at den har kollapset over vei og jernbane, opplyser operasjonsleder i politiet Sindre Molnes.

Føreren blir anmeldt for veitrafikklovens paragraf tre hvor det står at enhver skal ferdes hensynsfullt og være varsom slik at det ikke kan oppstå farlige situasjoner.

Lastebilen sitter fast i gangbrua. Foto: Per-Kristian Bratteng/Åndalsnes Avis

Menneskelig svikt

Bilen som reiv med seg broa tilhører transportselskapet Rekdal. Daglig leder Stian Rekdal måtte trå til rett etter hendelsen.

Daglig leder Stian Rekdal i transportselskapet Rekdal. Foto: Remi Sagen / NRK

– Det var menneskelig svikt. Sjåføren glemte å ta ned krana og reiv med seg brua. Han ringte meg, og da var det bare å komme seg hit og rydde opp, sier Rekdal til NRK.

– Er dette noe som skjer ofte?

Nei, heldigvis ikke, men det er fort gjort.

Rekdal slår fast at jernbanen er uskadet etter hendelsen

Vil ta tid å rydde

– Etter vi har dokumentert åstedet vil det bli opprydnings- og sikringsarbeid. Det vil ta litt tid, opplyser Molnes.

Pressesjef i NSB, Åge-Christoffer Lundeby sier at det nå vil kjøres buss for tog på strekningen mellom Bjorli og Åndalsnes.