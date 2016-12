Lastebil i grøfta

En lastebil kjørte i grøfta ved Otneset i Halsa kommune søndag kveld, skriver Tidens Krav. Lastebilen kom for langt ut på veien da en mindre bil passerte. Ingen personer ble skadet i uhellet. To bergningsbiler måtte til for å få lastebilen tilbake på veien.