Låste seg inne på soverom

Like over midnatt i Kristiansund låste ein person seg inne på eit soverom ved eit uhell. Brannvesenet måtte kome til staden for å hjelpe å låse opp att soveromsdøra. Ifølgje brannvesenet var personen lukkeleg og fornøgd med hjelpa, og brannvesenet kunne returnere til stasjonen.