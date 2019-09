Larsnes godt egnet som stoppested

En uavhengig rapport om hurtigbåtrute mellom Bergen og Ålesund konkluderer med at Larsnes i Sande kommune egner seg godt som stoppested. Rapporten legges frem for Samferdselsutvalget onsdag og peker på at når Stadt skipstunnel står ferdig, vil Larsnes være et gunstig anløpssted på flere måter. Høyreordfører Dag Vaagen i Sande ser mange fordeler med hurtigbåtanløp på Larsnes. – Tilknyttingen er sterk til Måløy, Selje og nedover når det gjelder næringslivet. Her kan vi ha et utgangspunkt for en veldig effektiv transport både til Bergen og til Ålesund, sier Vaagen.