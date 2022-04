Den 20 år gamle fiskaren kasta ut ein brannfakkel då han fortalde til NRK at han set bilen på tvers dersom han synest parkeringsplassen er for liten. Han har kjøpt seg ein millionbil og vil ikkje ha bulkar på skjermar og dører.

Synspunktet har gitt han store mengder både av ris og ros.

– Det vart mykje greier. Det er mange som er einige og så er det mange som ikkje er einige også og meiner at eg er ein egoist, seier Lars-Petter Rye Aarseth.

Men i framtida kan ungguten kanskje klare seg med ein parkeringsplass, for no har Statens vegvesen bestemt seg for å sjå på saka.

Det er ikkje første gongen Lars-Petter Rye Aarseth har tatt to parkeringsplassar. Han synest mange er alt for uforsiktige når dei parkerer ved sida av han. Foto: Remi Sagen / Remi Sagen

Kan bli fleire centimeter breiare

Bilane har gjerne blitt både 10 og 20 centimeter breiare dei siste åra, og no vil Vegvesenet vurdere om parkeringsplassane bør følgje etter.

– Vi ser at det er ei aukande breidde på dei nye bilane som blir selt i dag og ønskjer difor å gjere ei ny vurdering av krava, seier seniorarkitekt Hege Herheim i Statens vegvesen til NRK.

Det har gått fem år sidan Vegvesenet såg på saka sist og konkluderte med at breidda burde vere 2,5 meter. I mellomtida har den norske bilparken svulma.

Planen til Statens vegvesen er å vere ferdig med nye krav til parkeringsplassar allereie i løpet av året.

Seniorarkitekt Hege Herheim i Statens vegvesen seier dei registrerer at bilane blir stadig breiare og no vil vurdere nye krav til parkeringsplassar. Foto: privat

– Veldig dårleg gjort

Ei av dei som har opplevd at det er trongt i mange parkeringshus er Randi Marie Grindvik. Ho har hatt ein grå Suzuki i sju år og aldri hatt ein skade.

Men sist veke small det medan ho var på handletur i Ålesund. Sjølv oppdaga ho det først etter at ho var komen heim igjen til Skodje på Sunnmøre. Då såg ho avtrykket av ein annan bil på venstre bakdør og striper langsetter lakken.

Ingen angrande syndar var å sjå.

– Det er jo veldig dårleg gjort, seier ho.

Randi Marie Grindvik er skuffa over at ingen har meldt seg etter at ho fekk bulk på bilen sin. Foto: Jonas Otneim / NRK

Åtte av ti opplever at syndaren stikk

I fleire Facebookgrupper er tronge parkeringsplassar ein gjengangar som skaper høg temperatur. Og det er ikkje utan grunn.

Tal frå Finans Norge viser at det blei meldt inn over 80 000 skadar på parkerte bilar og i samband med rygging berre i fjor. Det finst ikkje statistikk på kor mange av dei som kjem frå folk som berre stakk av utan å gje seg til kjenne, men 8 av 10 bilistar seier dei har opplevd dette.

Både NAF og Kongelig Norsk Automobilklub (KNA) meiner mange parkeringsplassar er alt for tronge, og at dette aukar risikoen for skade betrakteleg.

Generalsekretær Børre Skiaker i KNA trur dei nye signala frå Vegvesenet vil få store konsekvensar, både for private og offentleg parkeringsplassar.

– Det er viktig at nokon set ein standard for korleis parkeringsplassane skal vere for å vareta bilistane sine interesser. Dette synest eg er veldig bra, det er stort behov for det, seier Skiaker.

Generalsekretær Børre Skiaker er glad for at Statens vegvesen no vil sjå på breidda på parkeringsplassane på nytt. Han meiner det er på høg tid. Foto: KNA

Håper på færre bulkar

Fiskaren frå Selje som har parkert på to plassar er glad for at parkeringsplassane no kan bli breiare. Han håper det skjer fort.

– Det er mange som er redde for bilane sine på same måte som meg, kanskje folk slepp å vere så bekymra. Og kanskje det blir litt færre bulkar og parkeringsskadar, seier Lars-Petter Rye Aarseth (20).