Aalesunds Fotballklubb har hatt ein tung seriestart med null poeng og null mål.

På nettsida til Aalesunds Fotballklubb blir det stadfesta at Nilsen er ferdig i klubben.

– Nilsen er informert frå styreleiar. Lars Arne er ein ringrev som har vore i gamet lenge og det kom sikkert ikkje veldig uventa på han, seier medieansvarleg Terje Erstad.

Det er den svake sesongstarten som gjer at styret i klubben vil skifte ut trenaren.

Dei siste dagane har det vore spekulert i Nilsen sin avgang.

Sunnmørsposten meldte måndag at trenaren kom til å få sparken. Dette vart seinare avkrefta frå klubben, som sa at dei framleis hadde tillit til han.

Lars Arne Nilsen har vore trenar for klubben sidan august 2020. Før det var han trenar for Brann.

Terje Erstad er medieansvarleg i Aalesunds Fotballklubb. Han seier at det no blir jobba for å få på plass ny trenar. Foto: Øyvind Sandnes / NRK

Kaotiske dagar

Onsdag tapte Aalesund 3–0 i kampen mot Molde og etter kampen kommenterte Nilsen rykta om avgangen sin. Han sa at dei siste dagane hadde vore krevjande og skulda på Sunnmørsposten.

– Det er uforståeleg for meg, eg veit ikkje kor dei har det frå. Og då blir det kaos. Så då er det to dagar kor ein må prøve å halde fokus. Det har vore ein utruleg krevjande inngang til kampen, sa Nilsen til NRK.

Det var Molde-tapet som var utslagsgivande for avgjerda til styret, seier Erstad.

Men var det realistisk at Aalesund skulle vinne mot storebror Molde?

– Det er realistisk i Eliteserien at ein kan vinne ein kamp. Alle kan slå alle, seier Erstad.

Dagleg leiar i Aalesunds fotballklubb, Ronny Stokke, seier at dei har hatt mykje dialog gjennom helga og veka. Dei har tatt ein dag og ein kamp av gangen. I går hadde dei ei klar målsetjing om å slå Molde, men dro heim med tap.

– Då blei det tatt grep. Skal vi få endring må vi finne nye løysingar, seier Stokke.

Dagleg leiar i Aalesunds fotballklubb, Ronny Stokke, håper ny trenar er på plass allereie til kampen på søndag. Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK

Finne ny trenar

Klubben skriv at dei er takksame for innsatsen til Lars Arne Nilsen.

– Han har skapt eit grunnlag som vi er overtydde om vil gi gode resultat framover. Det er mykje uforløyst potensial i spelargruppa, og vi kjenner oss trygge på at vi vil løfte oss frå den tunge sesongstarten, står det i pressemeldinga.

Klubben jobbar no med å få på plass ei løysing for ny trenar, men dei vil ikkje ut med namn. I dag er det assistenttrenar Marius Bøe som leiar treninga.

– Det vi treng no er å snu den veldig vonde trenden vi er inne i. Eg trur og håper at vi har fått på plass ei løysing som kanskje også er langsiktig allereie mot Haugesund søndag, seier Stokke.

I dag foregår treninga utan Lars Arne Nilsen. Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK

Ingen enkel jobb

NRK sin fotballekspert Carl Erik Torp beskriv sparkinga som forventa, fordi det har vore sportsleg svake resultat. Han forklarer at utfordringane i klubben med skadar, sjukdom og mykje utskiftingar i spelargruppa, ikkje har gjort jobben til Nilsen enkel.

– Ein må ikkje gløyme ein veldig god sesong for Aalesunds i fjor, og eit opprykk for to år sidan, det har jo vore ein veldig positiv periode under Lars Arne Nilsen, seier Torp.

Han trur det ikkje det blir ein enkel jobb for den nye trenaren.

– Eg ser ikkje på det som ein kvikkfiks. Det må jobbast godt, for å kunne få på plass eit meir slagkraftig lag. Det tenkjer eg er det viktigaste for Aalesunds no.

Det har ikkje lukkast NRK å få kontakt med Nilsen.