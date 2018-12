Lappen kan ryke

Styresmaktene vil reagere strengare mot bilførarar som held mobiltelefonen medan dei køyrer. Frå nyttår får du to prikkar i førarkortet viss du gjer dette, og il tillegg kjem eit førelegg på 1700 kroner. Åtte prikkar for lovbrot i trafikken i løpet av tre inneber at du mistar førarkortet i seks månader.