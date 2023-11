Lånte faren sin bil – hamna på taket

Ein tenåring frå Sunnmøre er dømt til ungdomsoppfølging i konfliktrådet etter å ha fyllekøyrt og for å ha køyrt utan gyldig førarkort. Ifølge dommen bestemte tenåringen seg for å ta faren sine bilnøklar og legge ut på ein køyretur saman med to kompisar. I løpet av køyreturen tok han på fleire passasjerar.

Ifølge dommen køyrde han over fartsgrensa fleire gonger. Nokre av desse gongane hadde han for mange passasjerar i bilen og ein av passasjerane sat på fanget til ein av dei andre. Noko av dette blei også filma. På veg heim kolliderte han slik at bilen hamna på taket. Retten meiner det er skjerpande at køyringa hadde stort skadepotensial.

I retten forklarte tenåringen at han angra på det han hadde gjort.

Han er også dømt til ei sperrefrist på å ta førarkort i tre år.