Lanserer Ungdommens Miljøskute

I sommer skal Natur og Ungdom samle en rekke ungdommer til å seile langs norskekysten for å sette fokus på klima og miljø. Miljøskuta har blant annet planer om å stoppe i Ålesund.

– Målet med Ungdommens Miljøskute er å bygge dyktige klima- og miljøambassadører som kan ta med seg opplevelsene til sine hjemsteder og spre kunnskapen videre. Dette skal også være et fint ferietilbud for unge folk som ikke har så mange muligheter om sommeren, sier Tuva Mjelde Refsum, prosjektleder for Ungdommens Miljøskute