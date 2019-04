Lanserer turer i Romsdal

NVE lanserer 78 turer i Romsdal og Lofoten, samt et landsdekkende kart som skal gjøre det lettere å se hvor skredutsatt skituren er. Kast-kartserien (klassifisering av snøskredterreng) deler terrenget inn i fire ulike klasser og skal fungere som et hjelpemiddel for å velge riktig tur basert på terrenget, sett i sammenheng med snøskredvarslet, værvarslet og gruppens ferdigheter. – Vi er stolte av å lansere kast-turer for Romsdal og Lofoten. Planen er at også flere populære turer rundt om i landet skal klassifiseres, sier Martine Sagen Slåtten, som leder arbeidet med kast klassifiseringen i NVE.