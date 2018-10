Lanserer tredje alternativ for KrF

KrFs stortingsrepresentantar Hans Fredrik Grøvan frå Vest-Agder og Steinar Reiten frå Møre og Romsdal, har lansert eit tredje alternativ for regjeringssamarbeid. Dei sende måndag kveld eit forslag til KrFs sentralstyre, der dei foreslår at partiet held fram som i dag. Det skriv VG. I forslaget står det at dagens parlamentariske situasjon inneber at KrF framleis bør vere utanfor regjering, dersom dagens regjering fortsett. Forslaget skal behandlast på dei ekstraordinære fylkesårsmøta, som skal haldast opp mot landsmøtet der partiets vegval skal avgjerast, skriv avisa.