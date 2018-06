Lanserer ny leveringstjeneste

Transport- og logistikkfirmaene Kvikkas og Norpost har etablert leveringstjenesten Easy2You. Selskapet eies av det Ålesundsbaserte investeringsselskapet Novela og skal blant annet drive med distribusjon og hjemlevering. – Det er ingen tvil om at netthandelen stiger kraftig. Samtidig ser vi en tydelig utvikling der folk flest ønsker å få varene levert direkte på døra. Tiden der en må gå i butikk for å hente varene er snart over, sier Espen Slyngstad, administrerende direktør i Easy2You.