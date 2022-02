Lanserer ny digital teneste for ungdom

Alle ungdomsskuleelevane i Kristiansund har no høve til å kunne chatte med helsesjukepleiaren sin. Kommunen har sett ein auke i ungdommar som tar kontakt om mellom anna einsemd og depresjon, og har derfor utvikla den digitale plattformen Privatprat. Samtalen mellom elevane og helsesjukepleiar blir kryptert og trygg. No jobbar dei med å gjere det tilgjengeleg på vidaregåande skule og i andre kommunar. – Eg trur det vil gjere at mange ungdommar blir flinkare til å spørje om hjelp, det kan vere tøft for mange. Her kan ein vere meir privat, utan at foreldre treng å vite om det, seier Ane Viktoria Skoglund Olsen, elev på Nordlandet ungdomsskole.