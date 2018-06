Lanserer alternativ bypakke

Miljøpartiet De Grønne Kristiansund vil foreslå et alternativ til rådmannens foreslåtte løsning for bypakke under morgendagens bystyremøte. Denne har de kalt «Bymiljøpakke Kristiansund». Der foreslår de mellom annet full utbygging av sykkelveinett, økt busstilbud, flere ruter for Sundbåten og gratis Sundbåt. De foreslår også å droppe firefelts veg med tunnel eller åpen løsning på Nordlandet. – Hovedpoenget med vår løsning har vært å finne en mer realistisk måte å nå målet om nullvekst i personbiltrafikk, skriver Asle Orseth, gruppeleder for MDG Kristiansund.