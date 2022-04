Langt større overskot enn forventa

Fylkestinget vedtok i dag rekneskapen til Møre og Romsdal fylkeskommune i 2021 med eit overskot på nær 400 millionar kroner. Dette er 350 millionar meir enn det som var budsjettert.

Eit forslag frå Frp om å reforhandle gjeldande kontraktar med transport-, bygg- og anleggsbransjen, og ei tiltakspakke på 100 millionar kroner til prosjekt innan bygg og anlegg, fekk ikkje fleirtal.

– Dette er svært skuffande for dette har vi råd til, seier Frp-politikar Geir Stenseth.

– Det er behov for stram styring i åra som kjem, seier Anders Riise (H) som er glad for at Høgre fekk med seg dei andre partia på at skulene får behalde fire millionar kroner av mindreforbruket i 2021.