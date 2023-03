Langt færre studier med kjønnspoeng

Til våren er det bare NTNU som gir kjønnspoeng til kvinner, skriver Khrono. I 2021 var det 112 studietilbud der kvinner fikk kjønnspoeng, mens nå er det nede i 31.

De studiene er alle ved NTNU i Trondheim, Ålesund og Gjøvik, og er studieretninger innen teknologi og ingeniørfag. Kjønnspoeng er et tiltak for å sikre bedre kjønnsfordeling innen et fag.

Menn får kjønnspoeng ved 11 studier – blant annet ved en del psykologistudier og Veterinærhøgskolen.