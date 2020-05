Langsiktig utbyggingsplan

Styret i Helse Møre og Romsdal vedtok i dag å starte eit langsiktig prosjekt for å få realisert nytt akuttmottak med korttidspost, ny intensivavdeling og ny operasjonsavdeling ved sjukehuset i Ålesund.

Tilsett-representantane i styret sa tydeleg frå at dei var urolege for gjennomføringa av prosjekta og meiner det tek for lang tid å realisere dei. Dei hadde forventa at også desse prosjekta blei gjennomført samtidig som blant anna utbetringa av straumforsyninga ved Ålesund sjukehus.

– Vi får frykteleg pes for utsetjinga og det er ei frykt for at ting ikkje blir realisert. Overfor folk som har arbeidd med dette i årevis har vi ei pedagogisk utfordring, sa styremedlem Hilde Furnes Johannessen. Ho kravde ei jamnleg rapportering til styret om framdrifta av saka.

Prosjektet skal no følgje retningslinene for større byggeprosjekt for sjukehus. Utbygginga er førebels kostnadsrekna til 400 millionar kroner.