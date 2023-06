Ludvig Rommetveit ( 9 mnd) er eit einaste stort smil når han og pappa går innom barnehageporten. Her har han vore mange gongar før gjennom heile våren.

– Hei, Ludvig. Så kjekt å sjå deg. Vil du komme til meg? spør pedagogisk leiar, Camilla Heggdal.

Han strekker armane og blir løfta av den barnehagetilsette.

Mange barnehagar har tre dagars tilvenning, men Ludvig og dei andre små har brukt 10 veker i vår på å bli kjend.

Gjennom heile våren har Langevåg hatt leikegrupper for dei yngste barna. Då kjem dei saman med foreldra sine og er der ein time kvar fredag. Foto: Malin Kjellstadli Korsnes / NRK

Leikegrupper

Langevåg barnehage blei inspirert då dei såg til nabolandet Danmark som prøvde dette med stor suksess. Kvar veke sidan april har dei yngste barna komme i barnehagen saman med foreldra sine, som er i slutten av permisjonstida. Der har dei leikegrupper.

– Det er frivillig om ein vil vere med. Vi ser det er veldig positivt for både barna, foreldra og tilsette, seier Camilla Heggdal.

Dette er andre året Langevåg barnehage sett av ekstra tid til tilvenning. Erfaringa er at når barna skal starte i barnehagen på hausten, er både dei og foreldra mykje tryggare.

Camilla Heggdal ser stor forskjell på kor trygge barna er. Dei var litt reserverte då leikegruppa starta, men no tullar dei og ler. Foto: Malin Kjellstadli Korsnes / NRK

– For lite med tre dagar

May Britt Drugli er professor ved NTNU og har forska på barnehagetilvenning. Foto: NTNU

Barnehagetilvenninga kan vere vanskeleg, med gråtande barn som er redde for at foreldra skal gå.

Det varierer kor mange dagar som blir sette av til tilvenning, men framleis har mange barnehagar tre dagar som standard. Då trekker foreldre seg gradvis tilbake frå dag to. Metoden er ikkje tilpassa dei aller yngste barna, meiner barnehageforskar May Britt Drugli ved NTNU.

– Det er utfordrande, fordi i løpet av den tida vil ikkje ein 1-åring ha sjanse til å gjere seg kjend på ein roleg måte. Det blir ei vaksenstyrt tilvenning, meiner forskaren. Ho meiner det er bra å gjere som Langevåg barnehage, fordi ein får ein tjuvstart på tilvenninga.

Ein studie utført i Trondheim viser at dei første to vekene i barnehagen er tøffe og krev mykje av barnet uansett kor lang tid ein har brukt på tilvenninga.

– Vi ser at stressnivået til barna går gradvis ned etter veke tre i barnehagen, seier Drugli.

Ikkje bekymra

Etter sommarferien skal Ludvig starte på barnehagen, men pappa Per Henrik Rommetveit er avslappa.

Ludvig har to eldre søsken som ikkje fekk bruke så lang tid på tilvenninga, og det var meir utfordrande. No ser han at yngsteguten har full tillit til dei tilsette.

– Eg synest det er kjempebra at barnehagen prioriterer det og set av tid til at dei nye kan komme ein time i veka, seier Rommetveit.