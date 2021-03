Lange ventelister

Helse Møre og Romsdal mangler fortsatt leger og psykologspesialister, særlig til psykisk helsevern for barn og unge. I månedsrapporten for februar blir spesialistmangelen omtalt som betydelig. Barn og unge som trenger hjelp fra psykiatrien må no vente i 52 dager, en økning på to dager siden januar. Innen psykisk helsevern for voksne var ventetida i februar på 54 dager. Det er 14 dager mer enn kravet som de sentrale myndighetene har satt.