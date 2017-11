Lange køar i Malmefjorden

To bilar kolliderte i Malmefjorden i Fræna like etter klokka 07. Brot på vikeplikta førte til at eine bilen køyrde inn i sida på den andre. Dei to førarane er sende til legevakta for sjekk, opplyser politiet. Ifølge ein tipsar på staden er det ein time etter ulykka lange køar på staden.