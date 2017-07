– For å være ærlig vet jeg ikke om jeg hadde orket en ny runde, det har tatt så mye energi i perioder. Men vi er veldig glad for at den ligger her nå, forteller konstituert landbrukssjef i Molde, Nils-Bjørn Venås.

Landbrukssjef i Molde kommune, Nils-Bjørn Venås har hatt et tett samarbeid med grunneierne underveis i prosessen. Han er fornøyd med at prosjektet nå har kommet i mål. Foto: Marie Myklebostad / NRK

Siden veien ble vedtatt som en del av kommunedelplanen for Moldemarka i 1999, har det vært sterke protester om å legge veien gjennom skogen. Saken måtte til slutt opp til fylkesmannen i Sør-Trøndelag før den ble endelig godkjent. Etter flere anker, klager og saksbehandlinger er den nå på plass og klar for bruk.

– Vi mener at dette er en helhetlig vurdering, og de positive sidene er mye større enn de negative, forteller Venås.

Det ble kaffe og kaker da Moldes ordfører, Torgeir Dahl, åpnet Liavegen og kuttet tauet med øks. Foto: Marie Myklebostad / NRK

En stor ressurs for byen

30.000 kubikk med tømmer ligger langs veien som strekker seg mellom Kvam og Kringsjå. Ordfører i Molde, Torgeir Dahl, mener resultatet er en fordel for de flere grunneierne langs veien og folk som vil ut i marka.

Rolf Martin Møller, er en av de mange grunneierne langs "Liavegen". – Den er viktig for oss, og vi er veldig fornøyde, forteller han. Foto: Marie Myklebostad / NRK

– Hele prosjektet har møtt en del motstand og det har vært en diskusjon lenge hvor mye vi skal tilrettelegge for både skogsdrift og ferdsel i Moldemarka. Det vi ser nå er et kompromiss med at det ikke skal være bilferdsel, men at det tilrettelegges for å få tømmeret ut.

Veien har allerede blitt populær blant turgåere ​, og Dahl forteller at det har lenge vært et

En turist fra Spania kom syklende under åpningen og var imponert over den lange veien – Det er en utrolig lett måte å komme seg nærmere marka på. Spesielt når du har sykkel, forteller hun. Foto: Marie Myklebostad / NRK

ønske å koble sammen vestre del av Moldemarken og området videre østover.

– Visjonen er nå å koble veien til Skaret og videre østover. Vi ser jo at hele Moldemarka er en viktig ressurs for byen, og vi må tilrettelegge for det. Denne veien er universelt utformet, både for sommer og vinter, forteller han.