Lang saksbehandlingstid

Politiet mangler ansatte i gruppa som etterforsker økonomisk kriminalitet i Møre og Romsdal. Økoteamet har kontor i Molde og mistet i fjor to ansatte. I følge Romsdals Budstikke (krever pålogging) betyr det at det tar lang tid å få ferdig store saker. Påtaleleder Ove Brudevoll bekrefter til avisa at de ikke har fått en fast påtalejurist enda.