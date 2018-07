Lang kontrakt til Island Offshore

Reiarlaget Island Offshore frå Ulsteinvik har blitt tildelt ei kontrakt på sju år for subsea support- og konstruksjonsfartøyet Island Pride. Det er selskapet Ocean Infinity som skal bruke fartøyet som base- og støttefartøy for å hente inn avanserte data og analysar frå under havflata. Det skriv selskapet i ei pressemelding.