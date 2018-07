Lang kø utanfor Romsdalsmuseet

Mange hadde stilt seg i kø utanfor Romsdalsmuseet i dag for å prøve å sikre seg billettar til den utselde Di Derre-konserten i kveld. Moldejazz hadde bestemt seg for å legge ut 100 ekstra billettar til konserten for å hindre svartebørssal. Billettane blei lagt ut for sal klokka 13.00. Mange stilte seg i kø tidleg, og nokre hadde allereie venta sidan klokka 04.30.