Lang campingsesong

– Dagens campingturistar stiller langt større krav til service og comfort enn tidlegare. seier styrar Asle Nakken på Kviltorp camping i Molde. Og medan campingsesongen tidlegare gjekk frå midten av mai til midten av september vil campingturistane no starte sesongen stadig tidlegare. – No startar dei første camperane allereie ved påsketider og held det gåande heilt til november, seier Nakken. Familien har drive campingplassen ved Fannefjorden i over 60 år.