Landsmøtet i Sp: – Det er lenge siden stemninga har vært så god

Partiet har fosset frem på alle nasjonale og regionale meningsmålinger, og har blikket rettet mot regjeringsmakten etter valget.

For noen år siden var Senterpartiet preget av lederstrid og krise. Nå er stemningen en helt annen.

Skikkelig gøtt

– Det er en utrolig god stemning. Det er skikkelig gøtt å være her. Og det som er ekstra gøtt for min del er å se hvordan stemninga har snudd i løpet av noen få år, sier stortingsrepresentant Jenny Klinge.

Henrik Stensønes fra Kristiansund Sp og partiets andrekandidat i Møre og Romsdal, Geir Inge Lien. Foto: Trond Vestre / NRK

– Jeg har vært på mange landsmøter, og dette er back-to-93, sier ordfører i Vestnes og Senterpartiets andrekandidat i Møre og Romsdal, Geir Inge Lien, som sikter til brakvalget i 1993 da EU-striden preget den politiske dagsorden.

Trampeklapp

Partileder Trygve Slagsvold Vedum åpnet landsmøtet. Foto: Trond Vestre / NRK

Partileder Trygve Slagsvold Vedum åpnet landsmøtet med sin tale fredag morgen, og talen etterlot ingen tvil om at han er populær akkurat nå. En jovial og hyggelig partileder med opprettede skjorteermer ble avbrutt med trampeklapp etter hvert som han rettet det ene retoriske slaget etter det andre mot regjeringens politikk.

Kampen mot det Senterpartiet omtaler som regjeringens sentraliseringspolitikk, har gitt partiet et kraftig oppsving, og partilederens tale etterlot ingen tvil om hva som er Senterpartiets ambisjoner.

– Det er klart for et skifte. Det er klart for en regjering som vil ta hele landet i bruk. Sluttdatoen for dagens sentraliseringsregjering er 11. september, sa Trygve Slagsvold Vedum til et begeistret landsmøte.

Forberedt på angrep

Stortingsrepresentant Jenny Klinge er forberedt på en tøff valgkamp. Foto: Trond Vestre / NRK

I Møre og Romsdal har Senterpartiet siden 2001 måtte kjempe for å holde stortingsmandatet. Nå snuser partiet på to mandat. I en måling som Respons har gjort for Adressa, Romsdals Budstikke og Sunnmøsposten fikk Senterpartiet hele 14,1 prosent i Møre og Romsdal.

Men Senterpartiets stortingsrepresentant i Møre og Romsdal er forberedt på at det vil bli tøft frem mot valget.

– Vi må være forberedt på at det vil komme en del ufine angrep, særlig fra Frp og Høyre, men også fra andre parti, sier Jenny Klinge.

Kompromisser

Senterpartiets ambisjon er å vende tilbake til regjeringskontorene som partiet måtte forlate etter stortingsvalget i 2013 da regjeringen Stoltenberg gikk av. Men flere av partiets standpunkter og forslag er stikk i strid med Arbeiderpartiets standpunkter i en rekke viktige saker, ikke minst gjelder det forslaget om å si opp EØS-avtalen.

Partiets motstandere og media har også påvist at den utviklingen som Senterpartiet kritiserer regjeringen for innenfor en rekke områder også skjedde menes Senterpartiet satt i den rødgrønne regjeringa. Det gjelder blant annet nedleggelsene innenfor landbruket.

Og Jenny Klinge er forberedt på at partiet må tåle en rekke kompromisser i en ny regjering med Arbeiderpartiet.

– Absolutt. Kompromisser er en del av politikken. Men nå har vi langt større oppslutning enn da vi satt i regjering sist. Jeg synes vi fikk til mye den gangen. Nå nærmer vi oss en dobling, og da er muligheten for gjennomslag langt større, sier Jenny Klinge.