Landslagsspiller Hasund bytter klubb

Vilde Hasund (24) fra Åheim i Vanylven kommune har skrevet under på en toårskontrakt med den svenske fotballklubben Hammarby.

Det melder Stockholm-klubben på eget nettsted. Nyheten kommer kun tre dager etter det ble kjent at hun ikke ønsket å fortsette i årets ligamester Sandviken, som bytter navn til Brann neste sesong.

– Jeg kjente meg klar for noe nytt, og Hammarby og Damallsvenskan er et bra steg å ta for meg. Hammarby presenterte et spennende prosjekt og tar sikte på å bli Sveriges beste lag. Jeg tror Hammarby er en bra plass for meg å utvikle meg videre som spiller, sier Hasund. (NTB)