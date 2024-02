Landslagsmålvakt til Molde Elite

Landslagsmålvakt Marie Davidsen (30) er klar for Molde Elite til kommende sesong. Etter 5 år ute i Europa kommer hun nå hjem til Norge. Etter sju sesonger i Tertnes flyttet hun i 2019 til Tyskland og skrev under for bundesligaklubben Thüringer. I 2021 gikk hun videre til CSM București, der hun nå er inne i sin tredje sesong. Hun har i flere år vært blant de beste målvaktene og i den norske landslagstroppen. Molde sin trener Tor Odvar Moen er svært fornøyd med å få Marie inn i spillertroppen sin.

– I tillegg har hun 15 landskamper for Norge. Det er rett og slett en spiller med en veldig solid CV som kommer til Molde til sommeren, sier Tor Odvar Moen.