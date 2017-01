Landbruksministeren er taus

Det er stille fra landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) i ulvestriden mellom regjeringen og Stortinget. Også fra justisminister og partikollega Per-Willy Amundsen er det taust. I et intervju med Nationen (krever innlogging) julaften slo Dale fast at Landbruksdepartementets faglige vurdering er en annen enn konklusjonen som lovavdelingen kom til. Siden har han vist til miljøminister Vidar Helgesen (H) for kommentarer.