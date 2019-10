Lakserømming ved Folkestad

Mowi har starta naudslakting i anlegget på Folkestad i Volda, skriv nett.no (krev innlogging). Anlegget har hatt problem med lakselus, og det var under tømming av ein av merdane at det blei oppdaga hol i ei not. Også ved Mowi-anlegget Voldnes ved Leikong har det også vore luseplager siste tida.