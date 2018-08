Lakseoppdrett på Tjeldbergodden?

Ei stor gruppe lokale investorer i Aure ønsker å bygge et stort fiskeoppdrettsanlegg på Tjeldbergodden. Tidens Krav (krever inlogging) skriver at de har dannet selskapet Salfjord A/S for å starte lakseoppdrett ved å gjøre bruk av spillvarmen fra Eguinors metanolfabrikk. En beslutning blir trolig tatt neste måned.