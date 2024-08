Lagmannsretten skjerpar straff etter gruppevaldtekt i Molde

Ein 19-åring, som var dømt til fengsel etter ei gruppevaldtekt i Molde, har fått skjerpa straffa si i lagmannsretten.

I juni blei han funnen skuldig i å ha deltatt i ei gruppevaldtekt av ei jente under 14 år utanfor Molde domkyrkje sommaren 2023. I Møre og Romsdal tingrett blei han dømt til fengsel i fem år.

Denne veka behandla Frostating lagmannsrett ankesaka. Dei har no dømt mannen til fengsel i fem og eit halvt år.

Dommarane i tingretten var delte, men fleirtalet meinte at det var rett at dommen blei skjerpa. Mindretalet, på ein person, meinte at straffa frå tingretten burde bli ståande.

Retten meiner at mannen si rolle under hendinga gjer at han må få ein streng straffereaksjon.

Dei held også fast på at mannen må betale 280.000 kroner i erstatning til den fornærma jenta.

Ein 18-åring blei tidlegare dømd til fengsel i 5 1/2 år i same sak. Han anka, også, men fekk ikkje behandla saka si på nytt.