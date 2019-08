Lagmannsretten behandlet anke

Frostating lagmannsrett har behandla ankesaken til en mann i 20-åra som i april blei dømd til fire års fengsel, der tre år er betinget, for grov voldtekt og gjentatte seksuelle overgrep mot halvsøstera. Fornærmede var 9 år da overgrepene startet og tiltalte hadde fylt 15 år. Overgrepene fortsatte i flere år. Lagmannsretten finner det bevist utover enhver tvil at tiltalte har begått gjentatte seksuelle overgrep mot fornærmede og opprettholder straffen fra tingretten med et unntak.

I dommen fra tingretten ble prøvetiden satt til to år, denne har lagmannsretten hevet til fire år fordi den betingede delen av straffen er såpass lang.