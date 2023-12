Lager nytt etisk regel­verk etter kjøpet av R8Me

Fylket lager et nytt og strengere etisk regelverk for ansatte og politikere. Det skjer etter saken der selskapet Fylkeshuset AS kjøpte R8Me fra en ansatt i fylkeskommunen.

Innskjerpingen av regelverket skal vedtas på fylkestinget som starter mandag. Det nye regelverket vil også gjelde for de folkevalgte, skriver Sunnmørsposten.