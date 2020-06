Låge drivstoffprisar

I Kristiansund kan ein no få kjøpe diesel til under ti krone literen. Ifølgje tal frå SSB så har det ikkje vore so låge prisar sidan 2008, skriv Tidens Krav. Drivstoffprisen blir ifølgje E24 påverka av låg oljepris, som igjen er påverka av korona.