Lågaste tal på 30 år

Flyplassen på Vigra må 30 år tilbake i tid for å finne like låge passasjertal som i 2020. I fjor reiste nesten 446 000 over Ålesund lufthamn, og det er ein nedgang på nesten 61 prosent samanlikna med året før. Utanlandstrafikken gjekk ned med vel 76 prosent og innanlandstrafikken med 55,5 prosent, og koronapandemien og reiserestriksjonar er årsaka.