Lågare vekst og færre fødslar

Årets Fylkesstatistikk blei i dag presentert på fylkestinget i Geiranger. – Folketalsveksten er lågare og dette blir også spegla i korleis folketalet vil utvikle seg. Dei siste åra har vi sett at det er fleire enn tidlegare som utvandrar frå fylket, samstundes som innvandringa har sakka av. Dette gjer at nettoinnvandringa berre er ein tredel av kva den var i 2012, seier fylkesplansjef Ole Helge Haugen. Og for første gong på lenge, er det kvinnene som toppar nettoinnvandringa. I tillegg viser fylkesstatistikken auka sysselsetting i arbeidsmarknaden frå 2016 til 2017 etter fleire år med nedgang.