Lågare aktivitet og auka ventetid

Koronapandemien førte til lågare aktivitet og auka ventetid ved sjukehusa i fylket i januar. I gjennomsnitt må pasientane vente 60 dagar på behandling, ein auke på fem dagar frå desember. Helse Møre og Romsdal meiner det over tid er ei positiv utvikling i ventetida i psykiatrien for barn og unge, sjølv om dei no fekk auka ventetida med 13 dagar.