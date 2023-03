Låg arbeidsøyse i mars

Ved utgangen av mars var nesten 3 900 arbeidssøkarar heilt eller delvis ledige, eller med i arbeidsmarknad-stiltak, her i fylket. Dette utgjer 2,8 prosent av arbeidsstyrken. Nav melder at arbeidsløysa i fylket, og samla for landet, har gått klart ned siste året. Særleg er arbeidsløysa i Romsdal låg.