Det var god stemning på kaia hos Vard torsdag. Korps, grillimat og champagne var på plass da det var duket for både sommeravslutning og visning av basbåten som lærlingene på verftet har bygget.

– Det har vært kjempekjekt. Det har vært litt utfordringer med tanke på mangel på plass i motorrommet, men det er sånn som man må regne med, forteller lærling Alexander Hole.

Imponert over lærlingene

Hole er en av lærlingene som har vært med på å bygge båten og har montert motor og framdriftssystem.

Alexander Hole er en av lærlingene som har vært med på å lage båten. Foto: Jannicke Farstad / NRK

– En basbåt er en båt vi kan bruke til arbeidet på verftet. For eksempel til å flytte lektere, hente opp ting fra vannet og så videre, forteller han.

Bakgrunnen for byggingen av båten var lite arbeid for lærlingene, noe som resulterte i kreativ tenkning og en etterlengtet arbeidsbåt til verftet. Produksjonssjef Per Stian Reitan var stolt over det lærlingene har fått til.

– Jeg er veldig imponert. De har stått på og det er aldri en sur tone, sier han.

Verftet har i dag ni lærlinger, og Reitan er glad for at prosjektet ble til.

– Det har lenge vært bruk for en basbåt på verftet, og vi gikk mot en periode med lite arbeid i fjor høst og vinter. Så for å finne relevant arbeid til lærlingene og ta godt vare på dem, så bestemte vi å bygge en basbåt. Der er alle kategoriene inne, både rør, stål, utrustning og maskin, forteller han.

Det var stort oppmøte under avdukingen av arbeidsbåten på Vard i Brattvåg i dag. Foto: Jannicke Farstad / NRK

Inspirert til veien videre

Vegard Bjørkedal har også vært med på å lage båten, og har hovedsakelig jobbet med stålverket og utsiden. Han har også vært med på en del døping av båter på kaia på Vard, og synes dette var den beste så langt.

– Det er kjempeflott og den fineste dåpen jeg har vært med på, sier han.

Bjørkedal har trivdes godt som lærling hos Vard, og er nå inspirert til å fortsette i samme retning.

– Jeg tenker å gå på skole og håper på å komme inn på forkurs ingeniør til høsten, forteller han.