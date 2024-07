Læretid i utlandet

Det kan vere ein god ide å ta delar av læretida i utlandet.

Det fortel internasjonal rådgjevar i fylkeskommunen, Rakel Heimvon.

Ein kan vere utplassert ein stad i Europa alt ifrå to veker til tre månader. Tilbakemeldingane frå lærlingane er utelukkande positive. Mange sei det er ei oppleving for livet og at ein veks personleg på å bu ein annan plass.