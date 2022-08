Lærerstreik på første skoledag

I Molde ble flere elever møtt av streikende lærere i dag. 72 lærere tatt er foreløpig tatt ut i streik ved Molde videregående skole, Romsdal videregående skole, Bekkevoll ungdomsskole, Vågsetra barne- og ungdomsskole og St. Sunniva barnehage.

Elev ved Molde videregående skole, Sofie Lange Wold, støtter lærerne selv om det betyr at årets skolestart blir annerledes: – Det er jo bra at lærerne står opp for seg selv, men så er det jo kjipt at det går ut over oss på første skoledag siden vi ikke vet hva som møter oss.