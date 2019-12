Lærere og elever må ha hørselvern

Ved Dalabrekka Skole i Kristiansund er det så mye støy i klasserommene for kunst og håndverk at læreren og elevene blir anbefalt å bruke hørselvern. Bedriftshelsetjenesten har målt støyen som kommer både fra gymsalen over, fra ventilasjonsanlegget og egen støy som lages på sløyden, og konklusjonen er at de bør ha hørselvern, skriver Tidens Krav (krever innlogging i e-avisa) Den jevne støybelastningen ligger på 80 desibel som kan sammenliknes med å stå ved en bil som har motoren i gang på fem meters avstand