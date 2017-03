Lærer skoleansatte koding

OPPMØTE: Mange hadde møtt opp for å lære mer om digitale verktøy i skolen. Foto: Jannicke Susann Farstad / NRK

I Giske kommune utenfor Ålesund arrangeres det workshoper som skal inspirere ansatte i skoler og barnehager til å bruke digitale verktøy på en ny måte i skolen. Blant annet fikk de ansatte lære seg litt koding på datamaskin.

Sindre Røsvik reiser selv rundt i hele verden for å holde foredrag om digitale verktøy i skolen og sier at utviklingen skjer overalt.

– Mye er likt, men det som preger Norden er at vi har veldig lite vekt på programmering. Men det forandrer seg nå, mener han.

– Vi må forberede ungene

FOREDRAGSHOLDER: Sindre Røsvik lærer bort sine kunnskaper om digitale verktøy. Foto: Jannicke Susann Farstad / NRK

Eksperter fra inn- og utland er kommet til konferansen på Valderøya i Giske kommune for å dele mest mulig av sin kunnskap til tilhørerne.

På alle barneskolene i Giske kommune har barna nå fått hver sitt nettbrett, og det har raskt blitt det viktigste læreverktøyet i hverdagen.

– Skolen forsømmer seg om man ikke er med på denne satsingen. Resten av samfunnet har blitt digitalt, og vi skal forberede ungene på å leve trygt i et digitalt samfunn, sier Røsvik.

– Unngå fysiske sykdommer

LÆRERIKT: Nettbrettet er blitt et viktig verktøy i skolen. Foto: Jannicke Susann Farstad / NRK

En verden der de teknologiske hjelpemidlene opptar en større del av hverdagen, kan ofte føre til mer stillesitting.

– Skolene må lære av barnehagene. De ligger på gulvet og skifter arbeidsstilling. Det er viktig for å unngå fysiske sykdommer, sier han.

Et annet moment som det er viktig å være klar over, er alt man må passe seg for på det store internettet.

– All kriminalitet som finnes i verden, finnes også på nettet, forteller Røsvik.