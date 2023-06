– Det er veldig mange foreldre som er opptatt av at barna skal kunne bokstaver, tall og litt lesing før de starter i første klasse.

Mari Sølvberg har vært lærer i godt over 20 år, og har tatt imot mange spente førsteklassinger opp gjennom årene. Hun mener at barna ikke trenger å kunne så mye fag før de begynner på skolen.

– Vi tenker at de ikke må bekymre seg så mye for disse tingene. For det skal vi ta oss av, sier hun.

Må hjelpe elevene med praktiske ting

Det er derimot andre ting hun mener barna burde øve på i sommer – det å være mer selvstendig.

For det er ikke bare lesing, skriving og regning Sølvberg lærer førsteklassingene.

Hun hjelper dem blant annet med å gå på do, kle på seg og åpne både matbokser og skolesekker.

– Det er veldig kjekt om de trener på sånne ting. Det vil gjøre hverdagen deres mye lettere, sier Sølvberg.

Hun forteller at de ofte kan være to voksne på 50 barn når de skal ut til friminutt, og at det derfor blir krevende når mange trenger hjelp til å ta på sko.

– Om de trenger mye hjelp til disse tingene kan det ta veldig mye tid av friminuttet, sier hun.

Eira, Falk, Harald og Ingrid, sier at de kunne kle på seg selv allerede i barnehagen. Foto: Mari Aandahl Kippernes / NRK

– Du må gå på do

Harald (6), Eira (7), Falk (6) og Ingrid (7) er alle ferdige med førsteklasse ved Sellanrå. De har gjort seg mange erfaringer, og har flere gode tips til de som skal starte til høsten.

– Du må gå på do, sier Falk og ler.

– Ja, det og lære seg å tørke seg i rumpa, legger Harald til.

– Ja, det må man faktisk lære seg, sier Eira.

På skolen får man ikke hjelp til å tørke seg i rumpa, forteller førsteklassingene fra Sellanrå skole i Molde. Du trenger javascript for å se video. På skolen får man ikke hjelp til å tørke seg i rumpa, forteller førsteklassingene fra Sellanrå skole i Molde.

Gleder seg til skolestart

Til høsten er det Aksels (5) tur til starte på Sellanrå skole. Han føler seg veldig klar, men er spent på hvordan den nye hverdagen blir.

– Det blir veldig rart egentlig og veldig annerledes, sier 5-åringen, og forklarer at de ikke har «kviling» på skolen.

– Men jeg liker ikke «kviling» uansett, legger han til.

Aksel gleder seg til å få mer tid sammen med broren som allerede går på skolen, og moren som jobber der. Du trenger javascript for å se video. Aksel gleder seg til å få mer tid sammen med broren som allerede går på skolen, og moren som jobber der.

Erfarer at barnet kan mer borte

Mari Lise Andersen Sunde, som er mor til Ingrid, forteller at hun ikke har stresset med å lære barna sine å lese og skrive før skolestart.

– Vi hadde hørt fra andre at det beste var at de ikke kunne så mye, for man går jo på skolen for å lære, sier hun.

Eira og Ingrid forteller at det aller viktigste er å være snille med hverandre på skolen. Foto: Mari Aandahl Kippernes / NRK

– Øvde dere på praktiske ting?

– Nei, vi gjorde egentlig ikke det heller. For erfaringen min er barnet ditt kan mye mer når det ikke er hjemme, ler hun, og fortsetter:

– Hjemme kan de gjerne ligge på gulvet og rope at de vil bli kledd både av og på, men så går det veldig bra når foreldrene ikke er til stede.

– Kan alltids gjøres bedre

Marius Chramer leder i Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) opplever at det gjøres mye godt arbeid for å forberede barna på overgangen fra barnehage til skole.

– Men det kan alltid gjøres bedre, også når det gjelder de praktiske tingene. At vi ikke bare er opptatt av læringsmålene, for de kommer kanskje senere.

Barna sier at de nye førsteklassingene kan glede seg til å begynne på Sellanrå skole. Foto: Mari Aandahl Kippernes / NRK

På Sellanrå skole er lærer Mari Sølvberg er tydelig på at alle barn er forskjellige, og at alle har sine styrker og utfordringer.

– Og det er sånn det skal være, sier hun.

Men hun tror barna kan lære mye av å få være med på de praktiske hverdagsoppgavene i hjemmet.

– Det tar lengre tid, men over tid vil foreldrene oppleve at barna blir flinke praktiske, og mer selvstendige. Barn liker også godt å få ansvar, sier hun.